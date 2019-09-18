Липецкие староверы спрятали дочь от школы

Жительница села Паниковец Липецкой области заявила о пропаже дочери, чтобы не отдавать ее в первый класс местной школы. Причиной нежелания стали религиозные соображения, рассказала старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.

Женщина заявила о пропаже ребенка 2 сентября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), ребенка более суток искали в окрестностях, в том числе и в лесу. Через сутки выяснилось, что девочка находится в Москве вместе с отцом, уехавшим туда на заработки, передает ТАСС.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что родители ребенка — староверы. Они также не получали на дочь, родившуюся дома без присутствия медиков, никаких документов. Чтобы девочка могла получить свидетельство о рождении, была проведена генетическая экспертиза, а в суд направили иск об установлении факта рождения.

Выяснилось, что мать ребенка побывала на собрании в местной школе накануне первого сентября, но ей не понравился коллектив и она не пустила дочь в школу в первый учебный день. Когда директор школы пришел выяснить, почему девочки не было на уроках, женщина соврала, что она пропала.

Вопрос об изъятии ребенка из семьи не ставился, подчеркнула Ткачева, однако мать привлекли к ответственности за отсутствие регистрации у девочки. После инцидента семью поставили на учет.

Родители ребенка в итоге дали согласие на учебу в светской школе, но попросили, чтобы дочь ходила в учебное заведение не в своем селе, а в соседнем, рассказали в прокуратуре.

Помощник прокурора рассказала, что семья благополучная, ребенок у них один. Они переехали в Паниковец в 2018 году из Тверской области.

В апреле в Ростове-на-Дону родители новорожденной девочки по религиозным соображениям не разрешили переливание ребенку крови. Сотрудники Института акушества и педиатрии обратились в прокуратуру с заявлением о защите прав несовершеннолетнего. Суд с доводами прокуратуры согласился и принял решение в пользу медиков. Какой именно веры придерживалась семья, не уточняется.