Осквернившего памятник евреям вандала задержали под Волгоградом

Под Волгоградом полиция задержала мужчину, которого подозревают в акте вандализма в отношении памятного знака в селе Аксай. Им оказался 30-летний местный житель. Сейчас с ним сработают следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», у мужчины есть проблемы с психикой, хотя он не состоит на учете ни в одном специализированном учреждении. Он работал у местного фермера. Когда тот ему вовремя не заплатил, решил сорвать злость на памятном знаке.

Акт вандализма был совершен в парке Аксая 16 сентября. Там облили желтой краской знак, установленный Российско-еврейским конгрессом и центром «Холокост» в рамках проекта «Вернуть достоинство» в память о 68 жертвах массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации.