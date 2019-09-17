Памятник погибшим во время войны евреям осквернили под Волгоградом

Неизвестные облили желтой краской памятный знак в селе Аксай под Волгоградом. Повреждения заметили 16 сентября в сельском парке памяти на улице Красной, сообщили в Волгоградском еврейском общинном центре (ВЕОЦ). Полицейские разыскивают вандалов.

Осквернен знак, установленный в прошлом году в память 68 жертв массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации 1942–1943 гг. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Расследование под личный контроль взял начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как стало известно 5 сентября, неизвестные в украинском Львове нaнесли нaдписи крaсной крaской нa советский мемориaл Орденa Великой Отечественной войны нa холме Слaвы.