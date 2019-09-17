Прямой эфир

Памятник погибшим во время войны евреям осквернили под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные облили желтой краской памятный знак в селе Аксай под Волгоградом. Повреждения заметили 16 сентября в сельском парке памяти на улице Красной, сообщили в Волгоградском еврейском общинном центре (ВЕОЦ). Полицейские разыскивают вандалов.

Осквернен знак, установленный в прошлом году в память 68 жертв массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации 1942–1943 гг. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Расследование под личный контроль взял начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как стало известно 5 сентября, неизвестные в украинском Львове нaнесли нaдписи крaсной крaской нa советский мемориaл Орденa Великой Отечественной войны нa холме Слaвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская полиция начала расследование осквернения памятника жертвам холокоста
Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019