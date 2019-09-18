Пенсионерка погибла во время прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Пожилая женщина погибла во время коммунальной аварии в одной из квартир в Петербурге. Она умерла из-за прорыва трубы с горячей водой.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в доме на Караваевской улице в Невском районе. Тело 85-летней пенсионерки нашла ее 64-летняя дочь.

По словам женщины, ее не было в квартире около часа, а когда вернулась, увидела, что из-под двери квартиры льется горячая вода, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что на кухне прорвало трубу с кипятком. Пожилая женщина лежала на полу лицом вниз. На теле обнаружили многочисленные термические ожоги. Также было обожжено лицо.

18 сентября сообщалось, что в Петербурге грузчика одного из супермаркетов убили бутылкой водки.