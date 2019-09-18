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Первый уличный маршрут для слабовидящих открыли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге заработал первый уличный маршрут для слабовидящих. Его обустроил городской центр управления парковками. Начинается маршрут от станции метро «Новочеркасская» и длится до школы-интерната № 1 имени Грота, в которой обучение проходят дети с нарушением зрения.

Протяженность пути — около 1 км. Маршрут организовали с помощью тактильных наземных указателей, которые позволяют беспрепятственно добраться от метро до учебного заведения.

Как уточняет телеканал «78», эту дорогу уже опробовали воспитанники школы-интерната. Они отметили, что с появлением тактильных указателей добираться от подземки до школы стало безопаснее и быстрее.

По словам директора школы-интерната Алексея Мухина, идея устройства тактильной плитки на территории интерната появилась после зимней Олимпиады в 2012 году. А благодаря поддержке городского правительства маршрут продлили до ближайшей станции метро.

Ранее Александр Беглов сообщил о том, что в 2019 году Петербург в два раза опередил Москву по количеству открытых школ и детских садов.

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