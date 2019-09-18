Садовое кольцо перекроют для мотофестиваля 21 сентября

Движение по Садовому кольцу и части проспекта Академика Сахарова в Москве ограничат в субботу, 21 сентября для проведения осеннего мотофестиваля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения 18 сентября.

Так, Садовое кольцо будет полностью перекрыто с 11:15 субботы, движение будет открываться по мере прохождения мотоколонны. Участок проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы закроют на период с 03:00 до 23:59.

Ряд прилегающих улиц перекроют уже 19 сентября. Так с 00:01 четверга ровно на сутки запретят движение по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой. С 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября нельзя будет проехать по всем полосам участка.

15 сентября в столице состоялся осенний городской велофестиваль. Маршрут пролегал по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года, Для тех, у кого нет велосипеда, московские власти предоставили особые условия проката на этот день.