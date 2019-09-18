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Водителей предупредили об изменении схемы движения в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве ограничат движение по улице Академика Пилюгина и дублеру Ленинского проспекта. Об этом 18 сентября сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в Юго-Западном административном округе круглосуточно действуют на ул. Академика Пилюгина от д. 95 до д. 95Б по Ленинскому проспекту в сторону ул. Кравченко по двум полосам до 20 сентября, с 21 по 30 сентября - по одной полосе», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, на дублере Ленинского проспекта от дома №95 до дома №95Б по Ленинскому проспекту движение по одной полосе в сторону улицы Гарибальди будет ограничено в течение суток до 30 сентября.

20 августа сообщалось, что схемы и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД.

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