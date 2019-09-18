Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Одно из омских медучреждений сообщило в полицию о поступлении женщины с травмами головы. ЧП произошло с 36-летней жительницей одного из домов по улице Бородина. Когда ее сожитель 1960 года рождения вышел в другую комнату, она решила сделать селфи с его травматическим пистолетом. Однако вместо того, чтобы нажать на экран телефона, женщина нажала на спусковой крючок пистолета.

При досмотре квартиры, где произошел инцидент, полицейские нашли и изъяли гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на мужчину, а также нунчаки. «Восточное оружие, согласно заключению криминалистической экспертизы, изготовлено самодельным способом по типу нунчаков и является холодным оружием ударно-раздробляющего действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

На допросе владелец оружия заявил, что нунчаки изготовил сам. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия».

Ранее в Ростовской области 14-летний подросток умер в результате удара током, который он получил, пытаясь сделать селфи. ЧП произошло в июле, но RostovGazeta сообщила о нем только в середине августа.

Мальчик забрался на железнодорожный состав и получил удар током. С ожогами 90% поверхности тела он был госпитализирован, но жизнь ребенка спасти не удалось.