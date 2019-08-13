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Подросток скончался после съемки селфи на крыше поезда в Азове

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В Ростовской области 14-летний подросток скончался после удара током, который он получил во время съемки селфи. Мальчик забрался на железнодорожный состав.

Инцидент произошел в конце июля. Школьник решил сделать селфи на железнодорожной станции и забрался на один из составов. В результате подросток получил удар током. С ожогами 90% поверхности тела несовершеннолетний был госпитализирован. Врачи пытались спасти жизнь школьника в течение двух недель, однако лечение результатов не дало. Пострадавший скончался, пишет RostovGazeta.

Проверку по факту случившегося проводят в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Днепре девочку ударило током, когда она попыталась открыть дверь киоска с мороженым. У пострадавшей остались ожоги на руках.

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