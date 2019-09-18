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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Режим контертеррористической операции (КТО) введен в Кабардино-Балкарии. Об этом 18 сентября сообщили в ФСБ.

Отмечается, что особый режим действует с 05:00 в городе Чегем, пишет ТАСС.

По предварительный данным, в частном доме обнаружены члены религиозно-экстремистской группировки.

Режим КТО вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Его порядок регулируется законом «О противодействии терроризму».

В августе сообщалось, что в селении Вознесенском в Ингушетии введен силовики обнаружили боевиков. В ходе спецоперации завязалась перестрелка.

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