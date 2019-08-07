В ингушском селе ввели режим КТО

В селении Вознесенском в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Ограничения действуют с 4:30 7 августа, рассказал источник в региональных силовых структурах.

По предварительным данным, силовики обнаружили в селе боевиков и завязалась перестрелка, передает «РИА Новости».

В июне в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль, на котором передвигались двое вооруженных человек. Началась перестрелка, в результате которой преступники были ликвидированы, отметили в Национальном антитеррористическом комитете.