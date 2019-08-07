Прямой эфир

В ингушском селе ввели режим КТО

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селении Вознесенском в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Ограничения действуют с 4:30 7 августа, рассказал источник в региональных силовых структурах.

По предварительным данным, силовики обнаружили в селе боевиков и завязалась перестрелка, передает «РИА Новости».

В июне в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль, на котором передвигались двое вооруженных человек. Началась перестрелка, в результате которой преступники были ликвидированы, отметили в Национальном антитеррористическом комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителя Дагестана приговорили к 17 годам колонии за финансирование террористов
Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта сторонника ИГ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017