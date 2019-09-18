Нурмагомедов рассказал о сроках завершения карьеры

Российский боец смешанного стиля (ММА) и действующий чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как он завершит карьеру.

В интервью «Первому каналу» Нурмагомедов сообщил, что ему по силам провести еще три или четыре боя.

«Отец мне говорил, что его пик физической формы пришел где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде», — отметил чемпион.

По словам Хабиба, его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещал, что как только увидит на тренировках сына какие-то минусы, то сразу скажет.

Пока же тридцатилетний Хабиб Нурмагомедов намерен довести количество своих побед до 30.

В ночь на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при отсутствии поражений.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.