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Роналду раскрыл размер своего состояния

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свое состояние примерно в $500 млн.

В интервью The Sun футболист отметил, что точной суммы не знает, но на счету у него «очень хорошие деньги».

«Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Я надеюсь на это. Хотя эта сумма немного преувеличена», - заявил спортсмен.

На вопрос о том, сколько у него автомобилей, Роналду назвал цифру 17, но перечислить все авто не смог.

В июне были названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes. Первую строчку занял нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. Роналду оказался вторым с годовых доходом в $109 млн.

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