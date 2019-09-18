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Президент Всемирного банка призвал Зеленского к проведению реформ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас после своего недавнего визита на Украину заявил, что стране необходимо провести земельную реформу, либерализовать сектор природного газа, демонополизировать государственные предприятия и банковскую сферу.

Визит Мэлпаса длился с 22 по 24 августа. Он рассказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским указал ему на срочную необходимость реформ, которые улучшат качество жизни людей. При этом Мэлпас отметил, что самой важной среди всех перечисленных реформ является земельная.

«Популярность Зеленского дает ему возможность поставить Украину на путь быстрого и устойчивого [экономического] роста», — цитирует руководителя международной финансовой организации «Федеральное агентство новостей».

В конце июля в партии «Слуга народа» выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы. 8 августа Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

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