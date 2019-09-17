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Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»

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Фото: TASS/Zuma
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Американский актер Брэд Питт заявил, что не будет бороться за премию «Оскар» несмотря на популярность его последних фильмов «Однажды в Голливуде» и «К звездам». Об этом сообщило издание Entertainment Weekly в понедельник, 16 сентября.

«Пристальное внимание к картине мешает чистоте ее восприятия и не дает сосредоточиться на самой ленте», — сказал Питт.

По мнению актера, гонка за «Оскар» — это всегда неизвестность.

20 августа стало известно, что букмейкеры считают наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года за лучшую мужскую роль американского актера Хоакина Феникса («Джокер»).

Далее следует Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») — 25%, Тэрон Эджертон («Рокетмен») — 23% — и Антонио Бандерас («Боль и слава») — 22%, передает «Газета.ру».

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