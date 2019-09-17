Новый мост начали строить в Северодвинске

В Северодвинске Архангельской области началось строительство моста через Никольское устье Северной Двины. Компания «Автодороги» приступила к реализации проекта Ягринского шоссе, вложив в создание переправы 2,75 млрд рублей.

К 2023 году трассу расширят до четырех полос. После завершения нового моста планируется демонтировать старый. На данном этапе выполняется подготовка земли. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе городской администрации. Во время строительных работ движение по нынешней переправе перекрывать не будут.

Как стало известно 2 сентября, в поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия. Из-за высокого уровня воды в реке Каква в конструкцию врезалось бревно.