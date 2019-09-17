Прямой эфир

Новый мост начали строить в Северодвинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Северодвинске Архангельской области началось строительство моста через Никольское устье Северной Двины. Компания «Автодороги» приступила к реализации проекта Ягринского шоссе, вложив в создание переправы 2,75 млрд рублей.

К 2023 году трассу расширят до четырех полос. После завершения нового моста планируется демонтировать старый. На данном этапе выполняется подготовка земли. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе городской администрации. Во время строительных работ движение по нынешней переправе перекрывать не будут.

Как стало известно 2 сентября, в поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия. Из-за высокого уровня воды в реке Каква в конструкцию врезалось бревно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трассу Артем–Находка отремонтируют в Приморском крае
Железнодорожный мост в Китай построят в ЕАО к концу года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019