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Трассу Артем–Находка отремонтируют в Приморском крае

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В Приморском крае за два года планируют отремонтировать 70 км трассы Артем–Находка. Ремонт пройдет в рамках комплексного плана соцразвития центров экономического роста Приморья. Об этом ИА PrimaMedia сообщает 17 сентября.

Как отмечает заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексея Игнатенко, 65–67-й км Артем – Находка Порт Восточный является первым участком, с которого начинается большой ремонт в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

По его словам, в ближайшее время на работы направят еще несколько бригад, которым предстоит отремонтировать 25 км полотна. В 2019 году будут заключены два контракта на ремонт этой дороги на общую протяженность 40 км. Работы завершат в августе 2020 года.

Сейчас дорожники готовят временный объезд аварийного моста в Штыково, движение по которому ограничено для транспорта весом более 10 т из-за накренившейся опоры. Временный мост планируют открыть в конце сентября, тогда же начнется разбор аварийного объекта. Новый капитальный мост будет двухполосным с шириной проезжей части 7,5 м.

Временный мост также действует на месте строительства капитального сооружения через реку Лобогу в Смоляниново. Завершить работы планируют летом 2020 года.

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