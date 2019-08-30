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Движение поездов восстановили в Приморье

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В Приморском крае на железнодорожном участке от Уссурийска до Хасана полностью восстановили движение поездов. Проезд был перекрыт в течение двух дней из-за схода селевых масс.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги», движение было остановлено с 28 августа. После ливней произошел сход селевых масс, железнодорожные пути были подтоплены.

29 августа власти Приморского края из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований.

18 августа сообщалось, что в Уссурийске объявлена эвакуация из-за подъема воды в реке Раздольной. В пункт временного размещения были направлены 17 человек, в том числе двое детей.

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