Прямой эфир

РФПИ и китайская CIC договорились о создании инвестфонда объемом $1 млрд

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что фонд согласовал с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) условия создания Российско-Китайского технологического инвестиционного фонда с целевым объемом капитала $1 млрд. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

«Деятельность Российско-Китайского технологического инвестиционного фонда создаст основу для укрепления партнерства России и Китая в области инноваций, что позитивно отразится и на других сферах двусторонних экономических отношений», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что Российско-Китайский технологический инвестиционный фонд создается для поддержки проектов по развитию перспективных технологий в ведущих отраслях экономики России и Китая. Это второй совместный инвестфонд РФПИ и CIC.

По данным РФПИ, одним из главных направлений для инвестиций фонда будет развитие высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян прокомментировал создание Российско-Китайского технологического инвестиционного фонда, который формируют Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация. «Было выражено желание развивать сотрудничество в области электронной коммерции, научно-технических разработок. Мы уже совместно создали фонд совместных научно-технических инноваций. Мы готовы в сфере фундаментальных и прикладных исследований использовать собственные преимущества для продвижения нашего научно-технического взаимодействия, чтобы выйти на новые результаты, которые будут способствовать развитию человечества», - заявил председатель Госсовета КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФПИ и правительство будут развивать сферу искусственного интеллекта
РФПИ совместно с партнерами построил плотину для ГЭС в Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019