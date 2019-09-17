РФПИ и китайская CIC договорились о создании инвестфонда объемом $1 млрд

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что фонд согласовал с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) условия создания Российско-Китайского технологического инвестиционного фонда с целевым объемом капитала $1 млрд. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

«Деятельность Российско-Китайского технологического инвестиционного фонда создаст основу для укрепления партнерства России и Китая в области инноваций, что позитивно отразится и на других сферах двусторонних экономических отношений», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что Российско-Китайский технологический инвестиционный фонд создается для поддержки проектов по развитию перспективных технологий в ведущих отраслях экономики России и Китая. Это второй совместный инвестфонд РФПИ и CIC.

По данным РФПИ, одним из главных направлений для инвестиций фонда будет развитие высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян прокомментировал создание Российско-Китайского технологического инвестиционного фонда, который формируют Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация. «Было выражено желание развивать сотрудничество в области электронной коммерции, научно-технических разработок. Мы уже совместно создали фонд совместных научно-технических инноваций. Мы готовы в сфере фундаментальных и прикладных исследований использовать собственные преимущества для продвижения нашего научно-технического взаимодействия, чтобы выйти на новые результаты, которые будут способствовать развитию человечества», - заявил председатель Госсовета КНР.