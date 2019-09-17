Голубь «отомстил» недовольному птичьим пометом конгрессмену из США

Голубь «отомстил» члену американской палаты представителей Джейми Андраде во время съемки сюжета о птицах, заполонивших станцию пригородных поездов Ирвинг Парк в Чикаго. Видео инцидента было опубликовано на сайте WBBM-TV.

OH CRAP!



Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep's years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19 — LAUREN VICTORY (@LaurenVictory) September 16, 2019

Андраде рассказывал журналистам о том, что голуби облюбовали станцию и буквально покрыли ее птичьим пометом. В этот момент над головой политика пролетел меткий голубь.

«Я попался», — в шутку сказал Андраде, пытаясь смахнуть с себя помет.

Конгрессмен предположил, что таким образом птицы «отомстили» ему за критику.

В октябре 2018 года сообщалось, что голубь испортил пометом три четверти картины XVII века итальянского художника Филиппо Аббиати. По словам очевидцев, птица влетела в окно дворца Палаццо Марино.