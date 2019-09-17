Голубь «отомстил» недовольному птичьим пометом конгрессмену из США
Голубь «отомстил» члену американской палаты представителей Джейми Андраде во время съемки сюжета о птицах, заполонивших станцию пригородных поездов Ирвинг Парк в Чикаго. Видео инцидента было опубликовано на сайте WBBM-TV.
Андраде рассказывал журналистам о том, что голуби облюбовали станцию и буквально покрыли ее птичьим пометом. В этот момент над головой политика пролетел меткий голубь.
«Я попался», — в шутку сказал Андраде, пытаясь смахнуть с себя помет.
Конгрессмен предположил, что таким образом птицы «отомстили» ему за критику.
В октябре 2018 года сообщалось, что голубь испортил пометом три четверти картины XVII века итальянского художника Филиппо Аббиати. По словам очевидцев, птица влетела в окно дворца Палаццо Марино.