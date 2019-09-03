Сила притяжения: зачем голуби пролетают тысячи километров

Гонки голубей — популярный некогда вид спорта и весьма дорогостоящее хобби. Это развлечение известно еще с глубокой древности, но широкое распространение получило в начале XIX века. Сначала в Нидерландах прошли соревнования домашних почтовых голубей, затем ими заинтересовались в Великобритании, Бельгии, Франции, в 1875 году гонки впервые прошли в США. Впоследствии увлечение охватило практически весь мир, на Тайване они теперь проводятся еженедельно. Владелец голубя, который стоит 2,5 тыс. евро, демонстрирует его крыло на Олимпиаде в Брюсселе
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В соревнованиях участвуют птицы определенных пород, которые были выведены специально для подобных состязаний. Они имеют средние размеры, крепкое телосложение, гладкое, плотно прилегающее оперение. Спортивные голуби выносливы и неприхотливы, могут хорошо летать в любое время года и при любой погоде
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Несмотря на отличные летные качества, пернатые спортсмены нуждаются в предварительных тренировках — все должны стартовать одновременно из одной точки, прибыть в определенный пункт и вернуться обратно. Птенцов начинают обучать с 4-месячного возраста
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Одна из самых важных отличительных характеристик хорошего гонного голубя — привязанность к своему жилью. Он должен найти дорогу к дому максимально быстро и безошибочно
После состязаний каждую птицу тщательно осматривают — если на лапах налипла земля, значит, она приземлялась во время гонки и могла съесть или выпить воды из зараженного источника. Таких «спортсменов» отправляют на карантин
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Фото: Getty Image/Ulet Ifansasti
Национальные ассоциации голубиных гонок в разных станах мира насчитывают десятки тысяч участников. В Великобритании состязания проводятся под патронатом королевы Елизаветы II
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Фото: Getty Image/Ian Forsyth
Английские любители голубиных гонок в последнее время бьют тревогу — интерес к ним падает, число участников ассоциации неуклонно сокращается. Они призывают привлекать к этому виду спорта, который стали считать увлечением для богатых пенсионеров, молодежь начиная со школьного возраста
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Фото: Getty Image/Ulet Ifansasti
Опытные тренеры говорят, что подготовка к соревнованиям — чрезвычайно увлекательное занятие. 70% успеха здесь зависит от человека и лишь 30% — от способностей и здоровья птицы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jorge Sanz
Самый дорогой голубь в истории гонок пролетел 2,7 тыс. км за 18 дней. Рекордсмена из Голландии продали китайскому миллиардеру за $328 тыс. Однако спортивная карьера гонного голубя очень коротка — чаще всего не более трех лет
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