Сила притяжения: зачем голуби пролетают тысячи километров

Гонки голубей — популярный некогда вид спорта и весьма дорогостоящее хобби. Это развлечение известно еще с глубокой древности, но широкое распространение получило в начале XIX века. Сначала в Нидерландах прошли соревнования домашних почтовых голубей, затем ими заинтересовались в Великобритании, Бельгии, Франции, в 1875 году гонки впервые прошли в США. Впоследствии увлечение охватило практически весь мир, на Тайване они теперь проводятся еженедельно. Владелец голубя, который стоит 2,5 тыс. евро, демонстрирует его крыло на Олимпиаде в Брюсселе