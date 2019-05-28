С широким размахом: как люди возвращают белых аистов

Первая за несколько столетий пара белых аистов поселилась в Великобритании. Птицы вернулись в страну впервые с XV века, и теперь ученые надеются, что они смогут благополучно вывести потомство — не исключено, что подросшие птенцы в следующем году вернутся сюда вместе с родителями. Подробнее об этом научном эксперименте и о том, как люди возвращали аистов в других странах Европы, — в галерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Erhard Nerger
Ареал обитания белых аистов очень широк — этих птиц можно встретить и в странах Северной Европы, и в России, и в странах Азии и Африки. Большинство из них ежегодно совершают тысячекилометровые перелеты, отправляясь на зимовку, хотя некоторые, живущие в Африке, ведут оседлый образ жизни
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
Глобальная популяция этих птиц велика, и, согласно международной Красной книге, ее сохранность вызывает «наименьшие опасения». В то же время аисты находятся под грозой исчезновения в отдельных странах
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Чаще всего птицы гибнут из-за уничтожения природных территорий, на которых может проходить их гнездование (обычно это болота и луга), из-за природных пожаров или столкновений с ЛЭП. На фото: аист в специальном центре реабилитации представителей дикой фауны GREFA, расположенном в Испании, неподалеку от Мадрида. Его сотрудники ежегодно помогают тысячам редких животных и птиц, которых потом выпускают в дикую природу
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Blitzlicht
В России аисты включены в национальную Красную книгу как представители вида, находящегося в критическом состоянии
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Christoph Reichwein
В Европе численность аистов начала сокращаться в середине прошлого столетия, когда болота, на которых они обитали и кормились, стали осушать в интересах сельского хозяйства
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Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach
Так, в какой-то момент эти птицы почти исчезли в нескольких регионах Германии. Чтобы вернуть их, в стране начали специальную кампанию по реинтродукции. В том числе реабилитационный центр для аистов Storchscheune появился в городе Борнхайм земли Северный Рейн — Вестфалия. Теперь эта птица — одна из главных местных природных достопримечательностей
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Фото: Global Look Press/dpa/ZB/Klaus-Dietmar Gabbert
Еще один реабилитационный центр в Германии, в саксонском городе Лобург. Эта птица, аист по кличке Эмма, летать уже не сможет. После лечения ее передадут в один из зоопарков
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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
Именно пернатые обитатели зоопарков помогли британским ученым вернуть в страну сородичей из дикой природы — аистов с подрезанными крыльями переселили в несколько национальных парков, чтобы они помогли привлечь внимание перелетных птиц
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Angela to Roxel
Эксперимент, который начался несколько лет назад, увенчался успехом весной 2019-го, когда пара молодых диких аистов свила гнездо на старинном дубе в парке Кнепп, расположенном в Сассексе
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