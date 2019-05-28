С широким размахом: как люди возвращают белых аистов

Первая за несколько столетий пара белых аистов поселилась в Великобритании. Птицы вернулись в страну впервые с XV века, и теперь ученые надеются, что они смогут благополучно вывести потомство — не исключено, что подросшие птенцы в следующем году вернутся сюда вместе с родителями. Подробнее об этом научном эксперименте и о том, как люди возвращали аистов в других странах Европы, — в галерее «Известий»