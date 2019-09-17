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В ЯНАО проверят информацию о стоящем благодаря деревянному бруску доме

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Фото: instagram.com/new_urengoy_89rus
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Специалисты в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) начали проверку появившейся в соцсетях информации о том, что многоэтажный жилой дом стоит благодаря деревянному бруску, который его поддерживает. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили «РИА Новости» в местной администрации.

«Опасности не представляет. В течение недели будут произведены работы», — сообщили в мэрии.

Накануне в соцсетях, посвященных Новому Уренгою, появились фотографии дома в районе Оптимистов. На снимках видно, что между домом и его фундаментом есть расщелина, в которую воткнут деревянный брусок.

Дом в Новом Уренгое

Страница в Instagram, посвященная Новому Уренгою

13 сентября в городе Ялуторовск (Тюменская область) рухнули внутренние перекрытия и стена здания на улице Революции, 186. Никто не пострадал.

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