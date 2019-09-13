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Стена здания рухнула в Ялуторовске

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В городе Ялуторовск (Тюменской области) рухнули внутренние перекрытия и стена здания на улице Революции, 186. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в мэрии города.

«Это административное здание. Раньше оно принадлежало заводу железобетонных изделий, который в течение нескольких лет находился на стадии банкротства. Здание выкупил предприниматель, видимо, начал производить там ремонтные работы», — рассказал агентству пресс-секретарь городской администрации Сергей Назаров.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что вызов поступил 13 сентября в 14:17. Пожарные прибыли через две минуты. На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники. Территорию обрушения огородили.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

5 сентября в Подмосковье обрушилось крыло здания заброшенного лагеря для детей. Под завалами оказались три человека.

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