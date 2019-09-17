В одной из школ Таганрога на учеников обрушился потолок

В одной из школ Таганрога во время занятий на учеников обрушилась потолочная отделка. Как сообщает во вторник, 17 сентября, «Регион online», в результате инцидента никто не пострадал.

Фрагмент потолка обрушился во время урока физики у одиннадцатиклассников в гимназии имени А.П. Чехова. Обломки упали на парты, но учеников не задели. Занятие пришлось прервать. Учеников вывели из класса, а кабинет закрыли. Потолок пообещали починить в течение дня.

5 сентября сообщалось о подобном инциденте в одной из омских школ. Там кусок штукатурки упал на ученицу десятого класса во время перемены. У девочки диагностировали ушиб тканей. После этого инцидента занятия в школе приостановили на два дня.