Власти Москвы объяснили постоянную перекладку плитки

Заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков эфире радиостанции «Вести ФМ» ответил на вопрос, почему в столице постоянно меняют плитку.

«Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только из-за бракодела, который ее положил. Есть нерадивые компании, с которыми мы расстаемся, и за их счет идет перекладка», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 17 сентября.

Как отметил чиновник, плитка с термообжигом скользит в зимнее время года меньше, чем асфальт.

Также Бирюков ответил на вопрос, почему в столице делают широкие тротуары. Он объяснил, что пешеходный трафик вырос на 26%, а автомобильный — на 30%.

В апреле сообщалось, что на Арбате в Москве снимут бетонную плитку и заменят на аналогичную новую. В прошлый раз ремонт на исторической улице столицы проводили в 2008 году.