С начала года в Москве высадили свыше 480 тыс. многолетних растений

Свыше 480 тыс. многолетних растений высадили в Москве с начала 2019 года. Об этом во вторник, 17 сентября, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Так, 480 тыс. растений — 105 видов цветов­­ — ­ были выращены с начала года специалистами комплекса городского хозяйства для озеленения московских объектов. Бирюков уточнил, что эти сорта и виды выбранных для города многолетников легко адаптируются к влажности, морозам и жаре, а также устойчивы к болезням и вредителям, пишет «Москва 24».

Горожане весной смогут увидеть астильбу, лилейник, хосты, шалфей, эхинацею и другие растения, пишет REGNUM. Полюбоваться ими можно будет на Манежной площади, Новом Арбате, в столичных скверах. Кроме того, цветы посадили и на транспортных магистралях: Каширском, Дмитровском, Рублевском и Киевском шоссе, на Волгоградском, Рязанском, Ленинском, Пролетарском и Кутузовском проспектах, на проспектах Вернадского и Андропова.

Весной в Москве высадили свыше 19 тыс. кустарников. Новая растительность появилась на всех улицах, благоустроенных в 2018 году. В частности, новые кустарники высадили на площади перед станцией метро «Улица 1905 года», в переулках Китай-города и перед главным входом на ВДНХ.