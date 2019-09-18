Прямой эфир

Плодские удовольствия: гигантские овощи на выставке в Йоркшире

Смотр в Харрогейте посетили 40 тыс. человек
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
В британском городке Харрогейт завершилось традиционное Осеннее цветочное шоу, организуемое Обществом садоводов Северной Англии. Название выставки, которую в прошедшие выходные посетили 40 тыс. зрителей, впрочем, обманчиво: здесь показывают не только цветы, а одним из самых популярных конкурсов вот уже много лет остается соревнование огородников на самый крупный корнеплод. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Mccaren
Судьи придирчиво оценивают каждый представленный на конкурс образец огороднического искусства
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Лук-порей гигантских размеров вызвал заслуженный восторг публики
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
Выращенный Грэмом Барреттом огурец длиной 92 см получил первый приз в своем разделе
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Судья тщательно исследует представленную на конкурс морковь
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
Ричард Мэнн с гордостью демонстрирует выращенную им тыкву весом 291,7 кг (разумеется, получившую первое место среди тыкв)
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Эта титаническая луковица явно вызвала дискуссию среди судейского сообщества
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
Кочан капусты весом 27,4 кг был выращен заботами огородника Крейга Пирсона
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Mccaren
Крис Марриотт и Лора Личфилд получили призы за самую тяжелую морковку (3,8 кг) и самую тяжелую свеклу (17,8 кг)
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Это не булыжник, а кабачок — впрочем, его с трудом поднимают для взвешивания двое взрослых мужчин
На весь экран
Конкурс на самый большой овощ в Англии
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Mccaren
При оценке кандидатов судьи не забывают, что главное предназначение овощей — пищевое, так что исследуют их не только на размер и вес, но и на запах
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019