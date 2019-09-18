Плодские удовольствия: гигантские овощи на выставке в Йоркшире

В британском городке Харрогейт завершилось традиционное Осеннее цветочное шоу, организуемое Обществом садоводов Северной Англии. Название выставки, которую в прошедшие выходные посетили 40 тыс. зрителей, впрочем, обманчиво: здесь показывают не только цветы, а одним из самых популярных конкурсов вот уже много лет остается соревнование огородников на самый крупный корнеплод. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Mccaren
Судьи придирчиво оценивают каждый представленный на конкурс образец огороднического искусства
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Лук-порей гигантских размеров вызвал заслуженный восторг публики
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Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
Выращенный Грэмом Барреттом огурец длиной 92 см получил первый приз в своем разделе
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Судья тщательно исследует представленную на конкурс морковь
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Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
Ричард Мэнн с гордостью демонстрирует выращенную им тыкву весом 291,7 кг (разумеется, получившую первое место среди тыкв)
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Эта титаническая луковица явно вызвала дискуссию среди судейского сообщества
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Фото: Getty Images/PA/Danny Lawson
Кочан капусты весом 27,4 кг был выращен заботами огородника Крейга Пирсона
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Mccaren
Крис Марриотт и Лора Личфилд получили призы за самую тяжелую морковку (3,8 кг) и самую тяжелую свеклу (17,8 кг)
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
Это не булыжник, а кабачок — впрочем, его с трудом поднимают для взвешивания двое взрослых мужчин
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Mccaren
При оценке кандидатов судьи не забывают, что главное предназначение овощей — пищевое, так что исследуют их не только на размер и вес, но и на запах
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