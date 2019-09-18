Плодские удовольствия: гигантские овощи на выставке в Йоркшире

В британском городке Харрогейт завершилось традиционное Осеннее цветочное шоу, организуемое Обществом садоводов Северной Англии. Название выставки, которую в прошедшие выходные посетили 40 тыс. зрителей, впрочем, обманчиво: здесь показывают не только цветы, а одним из самых популярных конкурсов вот уже много лет остается соревнование огородников на самый крупный корнеплод. Подробности — в фотогалерее «Известий»