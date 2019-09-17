Мамаев и Кокорин вышли на свободу

Футболисты Мамаев и Кокорин покинули колонию в Алексеевке. Спортсмены провели в исправительном учреждении 2 месяца. Осуждённых за две драки освободили по УДО. Вместе со старшим, Александром, на свободу вышел и младший брат. Четвёртый участник октябрьских событий в кафе остался сидеть.