Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале его срока, в 2017 году, в стране был дефицит боеприпасов. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Мексико.

По словам главы Белого дома, министр обороны Джеймс Мэттис доложил ему, что в стране мало боеприпасов.

«Он мне это сказал, потому что мы находились в определенной ситуации с одной страной — я не буду говорить, с какой — у нас, возможно, мог быть конфликт», — цитирует Трампа ТАСС.

Он добавил, что 50% реактивных истребителей, состоящих на вооружении США, не летали.

По мнению Трампа, такая ситуация досталась ему по наследству от президента Барака Обамы и его предшественника Джорджа Буша-младшего.

12 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о риске возникновения ядерной войны в современной международной ситуации. Заявление было сделано в связи со стремлениями США к снижению порога применения ядерного оружия. Рябков не исключает, что это говорит о «практических» намерениях американской администрации.