В России создадут медицинский лазер для разрушения камней в почках

Сотрудники российской атомной отрасли хотят создать прибор, с помощью которого можно будет лечить мочекаменную болезнь. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости».

Согласно планам, российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики — по заказу «Росатома» должен до 2022 года разработать образец на основе лазера, который сможет разрушать камни в почках без применения операционного вмешательства.

Отмечается, что такой метод лечения станет весьма эффективным и безопасным.

«Имеющиеся тенденции к росту заболеваемости мочекаменной болезни делают актуальным наличие оборудования для малоинвазивных и эффективных методов лечения, сокращающих расходы на лечение и сроки пребывания в стационаре», — говорится в задании на предстоящую работу.

23 августа стало известно, что врачи из Ханты-Мансийска освоили методику удаления камней в почках без разрезов.