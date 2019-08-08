Ночные походы в туалет оказались предвестником болезней

Ночные походы в туалет оказались предвестниками опасных болезней. Об этом 6 августа сообщает The Sun.

Профессор урологии Филип Ван Керреброк заявил, что частые позывы к мочеиспусканию в ночное время не являются признаками старения организма, но говорят об опасности возникновения ряда заболеваний.

Явление, при котором человек вынужден просыпаться среди ночи ради похода в туалет, называется ноктурией. Согласно проведенным исследованиям, она может быть первым симптомом диабета. Кроме того, ноктурия может свидетельствовать об ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях.

Ночные походы в туалет могут спровоцировать повышенную тревожность, депрессию и психозы, а основная ее опасность заключается в нарушениях сна.

Медики посоветовали уменьшить количество жидкости, выпиваемой перед сном, а также употреблять меньше напитков, содержащих кофеин. При появлении признаков ноктурии стоит незамедлительно обратиться ко врачу.

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