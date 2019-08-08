Прямой эфир

Ночные походы в туалет оказались предвестником болезней

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночные походы в туалет оказались предвестниками опасных болезней. Об этом 6 августа сообщает The Sun.

Профессор урологии Филип Ван Керреброк заявил, что частые позывы к мочеиспусканию в ночное время не являются признаками старения организма, но говорят об опасности возникновения ряда заболеваний.

Явление, при котором человек вынужден просыпаться среди ночи ради похода в туалет, называется ноктурией. Согласно проведенным исследованиям, она может быть первым симптомом диабета. Кроме того, ноктурия может свидетельствовать об ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях.

Ночные походы в туалет могут спровоцировать повышенную тревожность, депрессию и психозы, а основная ее опасность заключается в нарушениях сна.

Медики посоветовали уменьшить количество жидкости, выпиваемой перед сном, а также употреблять меньше напитков, содержащих кофеин. При появлении признаков ноктурии стоит незамедлительно обратиться ко врачу.

21 июля врачи рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках, а 19 июля дали рекомендации по посещению бани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017