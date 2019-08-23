Югорские хирурги научились удалять камни в почках без разрезов

Врачи из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска освоили уникальную для Югры методику – удаление камней в почках без разрезов. Через сутки после операции пациент может покинуть больницу.

Как рассказал ИА «Ура.ру» заведующий урологическим отделением больницы Максим Еломенко, хирурги уже провели три такие операции. Суть методики в том, чтобы проникнуть в мочевыводящую систему без прокола с помощью прибора с видеокамерой. Мастер-класс для хирургов провел петербургский уролог Алексей Емельяненко.

По его словам, такая технология активно используется в мире. При помощи гибкого эндоскопа специалист осматривает почки, а после обнаружения камня применяется одна из методик уничтожения. Такой метод в два раза эффективней и несет минимальный риск осложнений, заявил врач.

Максим Еломенко отметил, что более 4 тыс. человек ежегодно проходят через урологические отделения округа, из них 45% с мочекаменной болезнью. В больнице Ханты-Мансийска выполняется до 500 операций в год по удалению камней из почек, в других городах округа их проводят гораздо больше.