Пользователи Сети перечислили самые раздражающие вопросы

Пользователи сайта Reddit поделились самыми раздражающими вопросами. Пост с заголовком «Какой вопрос ты ненавидишь больше всего?» собрал за день более 24 тыс. комментариев.

Самым неприятным пользователи признали вопрос «Что с твоим лицом?».

Еще одним популярным стал ответ комментатора под ником introvertkitty. По его словам, каждый раз, когда люди узнают, что он носит слуховой аппарат, спрашивают: «Ты меня слышишь?».

«Я дальтоник, когда кто-то узнает об этом, сразу указывает на что-то и говорит: «Что это за цвет?» — поделился HLDNCR1124.

«Почему ты еще не в отношениях? Или «Почему ты еще не женат?» Я так устал от этого», — написал TheDustOfMen.

Еще один пользователь отметил, что люди постоянно пытаются у него узнать, «азиат он или китаец».

Также самыми раздражающими пользователи назвали вопросы: «Как продвигается поиск работы?», «Вы левша?», «Что означает твоя татуировка?», «Почему у тебя еще нет детей?» и «Можно вопрос?».

В феврале пользователи Сети назвали самые раздражающие добрые поступки.