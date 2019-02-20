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Названы самые раздражающие добрые поступки

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пользователи ресурса Reddit перечислили самые раздражающие знаки внимания со стороны окружающих.

Пост с вопросом о том, какие добрые поступки бесят больше всего, набрал более 17 тыс. комментариев.

«Когда люди чувствуют себя обязанными есть со мной, если я ем один. Откуда пошло это понятие, что печально есть в одиночестве?» — говорится в одном из популярных ответов.

«Когда вы только что пережили тяжелое время, и люди пытаются утешить вас, рассказав свою трудную историю», –– написал пользователь Twrracaelum.

Пользователь с ником LyannasLament рассказал, что устал от внимания и жалости окружающих из-за того, что он ходит с тростью. По его словам, слишком частые предложения о помощи приводят к тому, что он чувствует себя слабее.

Некоторые рассказали, что их раздражает, когда встречный человек пытается уступить дорогу, и в итоге оба топчутся на месте.

Одним из самых раздражающих «добрых» жестов названы дружеские открытки на День святого Валентина.

«Хуже знания, что ты никого не привлекаешь, только осознание того, что тебя кто-то жалеет», — отметил RedWestern.

Также пользователи посетовали на расспросы коллег о прошедших выходных и на излишне говорливых людей, у которых они спрашивали дорогу.

В сентябре прошлого года россияне назвали самые раздражающие привычки туристов.

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