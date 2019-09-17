Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Запуск новой версии Wi-Fi — стандарта Wi-Fi 6 о котором объявил Wi-Fi Alliance, сделает скорость подключения выше на 40%. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил Twitter-аккаунт организации.

Стандарт Wi-Fi 6 был запущен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Технология работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц, что обеспечивает большую пропускную способность.

Wi-Fi 6 также поддерживает OFDMA — множественный доступ, который позволяет совместимым роутерам синхронно транслировать данные нескольким клиентам.

Отмечается, что первым смартфоном с поддержкой нового стандарта стал Samsung Galaxy Note10.

Wi-Fi Alliance — объединение, в которое входят все основные производители беспроводного оборудования Wi-Fi, более 320 компаний. Альянс разрабатывает семейство стандартов Wi-Fi-сетей (спецификации IEEE 802.11) и методы построения локальных беспроводных сетей.

Летом 2018 года Wi-Fi Alliance представил протокол безопасности WPA3 (Wi-Fi Protected Access), призванный заменить протокол WPA2, запущенный еще в 2004 году. WPA3 отвечает современным требованиям безопасности сетей Wi-Fi и обеспечит надежную защиту пользователей, даже если они ввели недостаточно сложный пароль.