Протокол безопасности Wi-Fi обновится впервые с 2004 года

Wi-Fi Alliance, который объединяет производителей компьютерной техники и оборудования для беспроводного соединения устройств, представил протокол безопасности WPA3 (Wi-Fi Protected Access). Он заменит действующий протокол WPA2, представленный еще в 2004 году.

Новый стандарт отвечает современным требованиям безопасности сетей Wi-Fi. Он обеспечит надежную защиту пользователей, даже если они ввели недостаточно сложный пароль, утверждают разработчики.

Также в WPA3 внедрили новый алгоритм WPA-SAE (Simultaneous Authentication of Equals). Он обеспечивает лучшую защиту между двумя устройствами от попыток злоумышленников с третьей стороны подключиться к соединению путем многочисленных подборов пароля.

В корпоративной версии протокола реализовано 192-битное шифрование. Оно обеспечит дополнительную защиту сетям, которые передают важные и уязвимые данные. Это касается, например, финансовых операций или государственных служб. Компания также представила стандарт Easy Connect для устройств без экрана — например, гаджетов для «умного дома».

Сообщается, что протокол WPA3 будет постепенно внедряться производителями. Его наличие станет обязательным, когда WPA3 получит достаточное распространение на рынке. Выход нового протокола поддержали главы ведущих компаний индустрии: HP, Huawei, Broadcom, Philips, Qualcomm.

В феврале в компании Илона Маска SpaceX заявили, что первые прототипы низкоорбитальных спутников, благодаря которым может быть обеспечен высокоскоростной доступ к интернету по всей планете, уже готовы к использованию. Окончательно развернуть всю сеть спутников для гарантированного доступа в интернет компания SpaceX намерена развернуть к 2024 году. Проект оценивается в $10 млрд.