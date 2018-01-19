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Российские ракеты оснастят Wi-Fi

Для связи кораблей со стартовым комплексом будет использована беспроводная связь
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Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru
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Новые российские ракеты сделают беспроводными. Во время предстартовых операций они не будут соединяться со стартовым столом кабелями электропитания и связи. Вместо этого на носители предлагается установить аккумуляторы повышенной мощности и аппаратуру для передачи телеметрии через защищенные радиосети — своеобразный Wi-Fi. Первой «беспроводной» ракетой может стать российский носитель среднего класса «Союз-5». По мнению экспертов, нововведение позволит сделать российскую космическую технику более надежной.

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Крупнейшее предприятие России в области систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники — НПО автоматики — предлагает отказаться от кабелей во время предстартовых операций. Вместо этого они разрабатывают беспроводную систему питания и связи для перспективных российских ракет.

— НПО разработало и внедряет концепцию автономной бортовой аппаратуры для реализации во всех перспективных комплексах ракетно-космического назначения, — рассказали «Известиям» на предприятии. — Проект уже находится на стадии разработки конструкторской документации.

В НПО автоматики не стали уточнять, на каких носителях планируется применение новых беспроводных технологий.

Как рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли, речь идет о новой российской ракете среднего класса «Союз-5». В будущем на беспроводные системы должны перейти все новые отечественные носители.

Сейчас все российские ракеты во время предстартовых операций получают электроэнергию и передают данные о состоянии своих систем через проводную сеть. Находящиеся под открытым небом кабели подвержены влиянию осадков и загрязнению, что может вызвать технические проблемы и привести к переносу пуска. В момент отрыва ракеты от стартового стола силовые кабели физически перерубаются, а питание бортовых систем переходит на аккумуляторы.

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В связи с подобными техническим трудностями в будущих ракетах предполагается использовать в качестве источника электропитания аккумулятор увеличенной мощности. Получение телеметрии тоже хотят сделать беспроводным. Для обеспечения информационного обмена между ракетой и наземной инфраструктурой предлагается использовать радиолинию с системой защиты передачи данных.

— Таким образом, из связи «земля–борт» полностью исключается кабельная сеть, — рассказали в НПО автоматики.

Гендиректор компании «КосмоКурс», планирующей развивать в России суборбитальный туризм, Павел Пушкин рассказал «Известиям», что, по его мнению, переход к беспроводным технологиям повысит надежность ракетно-космической техники. В своем проекте ракеты для туристов он намерен применить такой же технологический подход.

— Решение НПО автоматики позволит повысить надежность российской космической техники, — сказал «Известиям» Павел Пушкин. — Чем меньше разъемов и контактов, тем меньше проверок они требуют. Сокращается время подготовки и количество персонала. Чем меньше кабелей связывает ракету с наземной инфраструктурой, тем лучше. Беспроводные радиолинии — это очень перспективно. Мы также намерены использовать такие технологии в своих разработках.

Проблемы с кабелями не раз становились причиной технических проблем, из-за которых откладывались пуски российских ракет. Наиболее резонансный случай произошел во время первого старта с космодрома Восточный в 2016 году. Тогда запуск был отменен автоматикой и состоялся лишь через сутки. Причиной инцидента стал конструкторский просчет при изготовлении кабеля системы управления носителем. Ошибку допустили специалисты НПО автоматики. Она стоила должности гендиректору предприятия Леониду Шалимову.

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