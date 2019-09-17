США и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам

Первоначального соглашения по торговым пошлинам достигли США и Япония. Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, опубликованном в понедельник, 16 сентября, на сайте Белого дома.

«Я рад сообщить, что моя администрация достигла первоначального торгового соглашения о тарифных барьерах с Японией, и я намерен заключить соглашение в ближайшие недели», — сообщил глава государства в послании конгрессу США.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Вашингтон планирует добиться от властей Японии снижения пошлин на автомобили и сельскохозяйственную продукцию.