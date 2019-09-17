Посольство РФ обратится в Госдеп США в связи с публикацией о «шпионаже»

Посольство РФ в США намерено обратиться в Госдеп за разъяснениями в связи с публикацией Yahoo News информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии ко взлому систем связи ФБР. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз посольства.

«Ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности», — говорится в сообщении.

В дипмиссии считают, что такие публикации могут привести к актам насилия.

Кроме того, в посольстве уверены, что таким образом США стремится оправдать захват российской дипсобственности.

По данным американских СМИ, в начале 2010-х годов и в течение следующих нескольких лет российская контрразведка якобы прослушивала сотрудников ФБР. Журналисты Yahoo News отмечали, что для этого использовались российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке. Никаких подтверждений этих данных представлено не было.

В конце 2016 года экс-президент США Барак Обама ввел в отношении России новые санкции из-за предполагаемого «российского вмешательства в выборы». После высылки российских дипломатов власти США закрыли доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. С тех пор Москва и Вашингтон пытаются урегулировать ситуацию.