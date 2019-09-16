Захарова оценила заявления о шпионящих за ФБР россиянах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Yahoo News о том, что российская разведка якобы получила доступ к большому количеству данных ФБР. По словам дипломата, появление таких публикаций связано с особым периодом, который называется «до президентских выборов в США остался год».

«Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», — сказала Захарова журналистам «Говорит Москва».

По данным американских СМИ, в начале 2010-х годов и в течение следующих нескольких лет российская контрразведка якобы прослушивала сотрудников ФБР. Журналисты Yahoo News отмечали, что для этого использовались российские «дипломатические дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке. Никаких подтверждений этих данных представлено не было.

Следующие выборы главы американского государства должны состояться в ноябре 2020 года.

В 2016 году после победы на президентских выборах Дональда Трампа началось расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс. В конце марта 2019 года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.