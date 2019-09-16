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Более 400 тыс. рублей похитили на ремонте памятников в Крыму

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В Крыму экс-руководителя фирмы «Бизнес групп» будут судить по делу о фальсификации документов и мошенничестве. По информации пресс-службы прокуратуры республики, обвиняемый в 2015 году похитил более 400 тыс. рублей из бюджетов двух сельских поселений Кировского района.

Эти средства были выделены на ремонт объектов культурного наследия — памятников воинам Великой Отечественной войны. Мужчине грозит шесть лет колонии, отмечает «Крыминформ». Экс-директор является фигурантом дела по двум статьям УК РФ.

Ранее в Ленинградской области были задержаны мошенники, которые застраховали фанерный муляж дома, а затем сожгли его ради получения компенсации.

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