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Мошенники застраховали и сожгли муляж дома ради компенсации

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Ленинградской области задержаны мошенники, которые застраховали фанерный муляж дома, а затем сожгли его ради получения компенсации. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Подозреваемые приобрели земельный участок в садовом товариществе в Тосненском районе. После этого они построили муляж и застраховали его как жилой дом по подложным документам, передает ТАСС.

После пожара задержанные подали документы на компенсацию в 7,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»). Двое из четверых задержанных отправлены под домашний арест, еще двое отпущены под подписку о невыезде.

Ранее 13 августа стало известно, что Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Его подозревают в подделке справки о госпитализации ради продления отпуска. Установлено, что в те дни, когда он, согласно справке, находился в стационаре, генерал на самом деле отдыхал в Крыму.

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