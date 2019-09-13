Мошенники застраховали и сожгли муляж дома ради компенсации

В Ленинградской области задержаны мошенники, которые застраховали фанерный муляж дома, а затем сожгли его ради получения компенсации. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Подозреваемые приобрели земельный участок в садовом товариществе в Тосненском районе. После этого они построили муляж и застраховали его как жилой дом по подложным документам, передает ТАСС.

После пожара задержанные подали документы на компенсацию в 7,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»). Двое из четверых задержанных отправлены под домашний арест, еще двое отпущены под подписку о невыезде.

Ранее 13 августа стало известно, что Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Его подозревают в подделке справки о госпитализации ради продления отпуска. Установлено, что в те дни, когда он, согласно справке, находился в стационаре, генерал на самом деле отдыхал в Крыму.