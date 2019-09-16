На Украине раскрыли стоимость содержания Зеленского

Содержание президента Украины Владимира Зеленского и его офиса в 2020 году обойдется казне в 986,6 млн гривен (порядка $39,9 млн) в год. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на бюджет Украины на следующий год.

Отмечается, что в 2019 году расходы на содержание главы государства составили 947,2 млн гривен ($38,2 млн), а в 2018 году они составили 1 млрд гривен ($40,4 млн).

При этом в 2014 году на расходы президента выделяли всего 293 млн гривен ($11,8 млн), а уже через год сумма выросла в полтора раза — до 444 млн гривен ($17,9 млн).

15 сентября кабмин Украины утвердил проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3% и инфляцией 6%. Проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» был подан в Верховную раду.