Депутат Верховной рады опубликовал кадры заснувшего на заседании Порошенко

Видео уснувшего на заседании Верховной рады Украины бывшего президента страны Петра Порошенко опубликовал в Facebook депутат парламента Александр Онищенко.

На ролике запечатлен экс-глава государства, который сидит на заседании с закрытыми глазами. В один момент политик приоткрывает глаза, но затем его веки вновь слипаются.

«Петя устал и не высыпается, потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», — подписал кадры украинский парламентарий.

Судя по видео, бывший президент спит или смотрит в телефон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

13 сентября Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на двухчасовом допросе в Госбюро расследований. По его словам, речь шла о национализации Приватбанка и об украинских моряках, нарушивших российскую границу.