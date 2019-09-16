Прямой эфир

Депутат Верховной рады опубликовал кадры заснувшего на заседании Порошенко

0
Фото: facebook.com/Александр Онищенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видео уснувшего на заседании Верховной рады Украины бывшего президента страны Петра Порошенко опубликовал в Facebook депутат парламента Александр Онищенко.

На ролике запечатлен экс-глава государства, который сидит на заседании с закрытыми глазами. В один момент политик приоткрывает глаза, но затем его веки вновь слипаются.

«Петя устал и не высыпается, потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», — подписал кадры украинский парламентарий.

Судя по видео, бывший президент спит или смотрит в телефон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

13 сентября Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на двухчасовом допросе в Госбюро расследований. По его словам, речь шла о национализации Приватбанка и об украинских моряках, нарушивших российскую границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Франции заявила о возможности встречи в «нормандском формате» после ГА ООН
Порошенко рассказал о двухчасовом допросе в ГБР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019