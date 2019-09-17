«Сама Елизавета Федоровна пригласила нас в гости»

Крестный ход памяти великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедший в минувшее воскресенье в Подмосковье, собрал более 2 тыс. паломников со всей страны и из-за рубежа. В их числе были игуменьи Елизаветинских монастырей из Германии, Гефсимании (местность у Елеонской горы в Иерусалиме), а также из пяти регионов России. Об этом «Известиям» рассказали организаторы крестного хода из фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Верующие молились возле президентской резиденции в Ново-Огареве, где хранится икона святой мученицы с частичкой ее мощей.

Крестный ход проходит с 2011 года, и его маршрут уникален. Он пролегает по территории бывшей императорской усадьбы Ильинское-Усово и связывает два подмосковных села — Ильинское и Усово. Паломники с иконами и хоругвями проходят более 6 км к Спасскому храму села Усово. Путь их пролегает через Москву-реку, верующие пересекают ее по понтонному мосту или на плотах. Почти в самом конце пути верующие делают остановку и читают молитвы возле усовской школы, которую некогда открыла великая княгиня Елизавета.

Символично, что прямо напротив находится резиденция президента России Владимира Путина, где хранится очень ценная икона. Ее в дар главе государства в 2003 году преподнес глава Русской православной церкви за рубежом митрополит Лавр. Икона мученицы Елизаветы содержит частицу ее мощей. Владимир Путин тогда отвез реликвию в Ново-Огарево. Президент рассказывал, что однажды ему пришла мысль: икона вернулась домой, ведь раньше в этом месте располагалась усадьба великой княгини.

В этом году крестный ход памяти Елизаветы Федоровны собрал более 2 тыс. паломников из разных мест. Но кроме того, организаторы пригласили игумений Елизаветинских монастырей из Казани, Алапаевска, Калининграда, Калуги, Кашина, а также из Германии и Гефсимании.

Игуменья Елизаветинского монастыря в Алапаевске, где великая княгиня приняла смерть, матушка Смарагда рассказала «Известиям», что этот крестный ход значит многое не только для верующих, но и для всех людей в России и за ее пределами.

— Сама Елизавета Федоровна пригласила нас в гости к себе. Многие впервые были в Ильинском, где располагалось ее имение, и я в том числе. Это говорит о том, что хотя её и нет с нами на земле, но она печется о том, чтобы не прекращалось духовное единение людей. Крестным ходом прошло множество людей из разных стран — но все они засвидетельствовали, что любят Елизавету Фёдоровну и стремятся следовать её примеру, — подчеркнула она.

Великая княгиня Елизавета Федоровна, жена Сергея Александровича Романова, пятого сына императора Александра II, известна своим добрым сердцем и значительным вкладом в благотворительность. Она основала уникальную Марфо-Мариинскую обитель в Москве, открыла школу в деревне Усово Московской области, где была ее усадьба, содержала бесплатные больницы, приюты, санитарные поезда, а также лично помогала раненым солдатам во время Русско-японской и Первой мировой войн.

В России великую княгиню знают и почитают даже больше, чем на исторической родине в Германии. Однако и здесь есть те, кто слышал о ней лишь вскользь из учебника истории и успел забыть. Поэтому особенно важно рассказывать сегодня о ее жизни и поступках, чтобы россияне не теряли связи с прошлым, считает матушка Смарагда.

Великая княгиня Елизавета Федоровна совершила духовный подвиг: она смогла отказаться от земных благ, чтобы полностью посвятить себя служению русскому народу. И даже смогла простить террористов, от рук которых в 1905 году погиб ее супруг. Поэтому ее пример способен и столетия спустя объединять людей, отмечает глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

— Та ситуация, которая складывается в обществе сейчас, требует неразрывной исторической связи поколений. Мы должны быть терпимее друг к другу, — считает она.

Вспоминая сегодня таких людей, как Елизавета Федоровна, мы видим, как путем благотворительности, путем мира можно разрешать различные социальные и политические проблемы, подчеркнула Анна Громова.