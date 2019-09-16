Железный Человек вернется в фильме «Черная Вдова»

Актер Роберт Дауни – младший может вновь вернуться к роли Железного Человека в фильме «Черная Вдова» от Marvel. Об этом пишет The Deadline.

Благодаря роли Тони Старка Роберт Дауни – младший стал одной из главных звезд начала десятилетия. Предположительно, поклонники снова смогут увидеть его в фильме, снятом по комиксам Marvel о Черной Вдове. Вместе с тем уточняется, что Железный Человек появится там только в качестве второстепенного персонажа, пишет «Газета.ру». Также есть вероятность, что продюсеры могут использовать снятые ранее сцены, не вошедшие в предыдущие фильмы, и таким образом сэкономить на гонораре артиста, отмечает телеканал «360».

Главную роль в фильме «Черная Вдова» сыграет Скарлетт Йоханссон, которая вновь перевоплотится в бывшую советскую шпионку Наталью Романову. Действие фильма будет происходить между событиями картин «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Финал». На экраны лента выйдет в мае 2020 года.

12 августа сообщалось, что Роберт Дауни – младший стал любимым актером подростков по версии Teen Choice Awards.