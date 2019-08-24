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Кит Харингтон может сыграть нового супергероя Marvel

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa
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Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», сыграет в новом фильме студии Marvel. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на собственные источники.

В какой именно франшизе сыграет актер, не уточняется, но предположительно Харингтон пополнит ряды супергероев киновселенной, пишет «Газета.ру».

Ожидается, что подробности участия Харингтона в одном из фильмов станут известны после ежегодной выставки D23 Expo, стартовавшей в эти выходные, — на ней студия Marvel наряду с остальными компаниями представит свои проекты.

21 августа сообщалось, что киновселенную Marvel может покинуть Человек-паук.

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