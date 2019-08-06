Прямой эфир

Продолжение «Венома» снимет Энди Серкис

0
Фото: Global Look Press/ImagePressAgency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжение фантастического боевика «Веном» с Томом Харди в главной роли снимет британский режиссер Энди Серкис. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, Серкис в конце июля встретился в Лос-Анджелесе с руководством компании Sony, у которых было несколько кандидатов на руководство съемками сиквела, но предпочтение отдали британцу. Новость об этом Серкис подтвердил на своей странице в Instagram, отметив, что не может дождаться начала работы над проектом.

Приключенческий боевик «Веном» вышел в 2018 году и собрал в прокате свыше $856 млн при бюджете в $100 млн, уточняет телеканал «Звезда». Режиссером первого фильма стал Рубен Фляйшер, а в главным ролях снялись Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие. По сюжету, в тело главного героя вселяется существо Веном, которое наделяет его сверхспособностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одну из улиц Нью-Йорка назовут в честь Стэна Ли
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017