Продолжение «Венома» снимет Энди Серкис

Продолжение фантастического боевика «Веном» с Томом Харди в главной роли снимет британский режиссер Энди Серкис. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, Серкис в конце июля встретился в Лос-Анджелесе с руководством компании Sony, у которых было несколько кандидатов на руководство съемками сиквела, но предпочтение отдали британцу. Новость об этом Серкис подтвердил на своей странице в Instagram, отметив, что не может дождаться начала работы над проектом.

Приключенческий боевик «Веном» вышел в 2018 году и собрал в прокате свыше $856 млн при бюджете в $100 млн, уточняет телеканал «Звезда». Режиссером первого фильма стал Рубен Фляйшер, а в главным ролях снялись Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие. По сюжету, в тело главного героя вселяется существо Веном, которое наделяет его сверхспособностями.