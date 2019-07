Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel. Об этом написало издание The Hollywood Reporter в воскресенье, 21 июля.

Marvel Studios Phase Four 🤩 pic.twitter.com/Pa7eTJXt4d — IGN (@IGN) July 21, 2019

Первым фильмом нового этапа киновселенной станет картина «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Роль персонажа комиксов по имени Красный Страж исполнил актер Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела». Режиссером картины выступила Кейт Шортхенд. Премьера фильма назначена на 1 мая 2020 года.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/oyUvYdzF3P — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Следующим проектом, который увидят зрители, станет фильм «Вечные». Лента выйдет в прокат 6 ноября 2020 года. Роли в ней исполнят Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка в сериале «Игра престолов», Анджелина Джоли, Сальма Хайек, а также Кумейл Нанджиани.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/inn67bSZiM — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Затем 12 февраля 2021 года выйдет картина про мастера восточных боевых искусств «Шанг-Чи: Легенда десяти колец». Главную роль сыграет актер Симу Лю, роль его противника Мандарина исполнит Тони Люн Чу Вай.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina, and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/WePmw8d5Gq — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

7 мая 2021 года мир увидит ленту «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Фильм станет первым в жанре «хоррор» в киновселенной Marvel. Картину срежиссировал Скотт Дерриксон, работавший над первой частью дилогии.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/bVyOYjPLly — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

5 ноября 2021 года выйдет «Тор 4: Любовь и гром». Режиссерское кресло вновь занял Тайка Вайтити, работавший над предыдущей частью «Тор 3: Рагнарёк». Главные роли в фильме исполнили Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон. Актриса Натали Портман, игравшая в первых двух частях квадрологии, воплотит женский вариант бога грома.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson, and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/Lq4hM8GSRV — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Также в 2022 году выйдет фильм «Блейд» с Махершалой Али в главной роли. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что также идет работа над фильмами про «Фантастическую четверку», «Людей Икс», а также «Стражи галактики 3», «Черная пантера 2» и «Капитан Марвел 2».

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/JPcrSqSerW — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Помимо этого Marvel анонсировала выход нескольких сериалов. Первым выйдут «Сокол и Зимний Солдат» (премьера — осень 2020 года) с Себастианом Стэном, Энтони Мэки и Даниэлем Брюлем в главных ролях, «Ванда/Вижн» (весна 2021-го) с Элизабет Олсен и Полом Беттани, «Локи» (весна 2021-го), «Что, если...?» (лето 2021-го) и «Соколиный глаз» (осень 2021-го). «Что, если...?» станет первым анимационным проектом в киновселенной Marvel. Одну из главных роль озвучит актер Джеффри Райт.