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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

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Фото: WDSSPR
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Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel. Об этом написало издание The Hollywood Reporter в воскресенье, 21 июля.

Первым фильмом нового этапа киновселенной станет картина «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Роль персонажа комиксов по имени Красный Страж исполнил актер Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела». Режиссером картины выступила Кейт Шортхенд. Премьера фильма назначена на 1 мая 2020 года.

Следующим проектом, который увидят зрители, станет фильм «Вечные». Лента выйдет в прокат 6 ноября 2020 года. Роли в ней исполнят Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка в сериале «Игра престолов», Анджелина Джоли, Сальма Хайек, а также Кумейл Нанджиани.

Затем 12 февраля 2021 года выйдет картина про мастера восточных боевых искусств «Шанг-Чи: Легенда десяти колец». Главную роль сыграет актер Симу Лю, роль его противника Мандарина исполнит Тони Люн Чу Вай.

7 мая 2021 года мир увидит ленту «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Фильм станет первым в жанре «хоррор» в киновселенной Marvel. Картину срежиссировал Скотт Дерриксон, работавший над первой частью дилогии.

5 ноября 2021 года выйдет «Тор 4: Любовь и гром». Режиссерское кресло вновь занял Тайка Вайтити, работавший над предыдущей частью «Тор 3: Рагнарёк». Главные роли в фильме исполнили Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон. Актриса Натали Портман, игравшая в первых двух частях квадрологии, воплотит женский вариант бога грома.

Также в 2022 году выйдет фильм «Блейд» с Махершалой Али в главной роли. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что также идет работа над фильмами про «Фантастическую четверку», «Людей Икс», а также «Стражи галактики 3», «Черная пантера 2» и «Капитан Марвел 2».

Помимо этого Marvel анонсировала выход нескольких сериалов. Первым выйдут «Сокол и Зимний Солдат» (премьера — осень 2020 года) с Себастианом Стэном, Энтони Мэки и Даниэлем Брюлем в главных ролях, «Ванда/Вижн» (весна 2021-го) с Элизабет Олсен и Полом Беттани, «Локи» (весна 2021-го), «Что, если...?» (лето 2021-го) и «Соколиный глаз» (осень 2021-го). «Что, если...?» станет первым анимационным проектом в киновселенной Marvel. Одну из главных роль озвучит актер Джеффри Райт.

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